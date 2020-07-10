疫後遞延買氣回籠及資金行情帶動房市銷售，信義房屋（9940）6月合併營收11.45億、年增4.1%，累計上半年合併營收53.04億元、年減17.9%，值得注意的是，6月個體營收為10.3億元、年增約二成，創下這波反轉修正幾年以來單月新高。

信義房屋營收逐月增溫，5、6月連續二個月都突破10億元大關，去年上半年因有大陸嘉定「信義嘉庭2期」部分餘屋銷售認列，今年營收結構則因處於兩岸建案銷售認列處空窗期，業績倚賴房仲本業為主，導致上半年合併營收仍有17.9%的衰退。

不過就反應信義房屋國內房仲及代銷本業（不含其他轉投資公司）營業狀況的個體營收來看，即使3、4月份因肺炎疫情導致市場買盤觀望而呈現衰退，但5、6月都有二成以上的年增率，近二個月房市買氣爆發帶動業績提升，已補上疫情的業績缺口，6月10.3億元更創下自上波房市高峰反轉以來的單月新高，今年上半年累計個體營收約46億元、年增2%。

信義房屋策略長周莊雲表示，今年旺季受疫情與股災的影響，延後至5月才明顯啟動，5月以來隨著股市回穩，疫情趨緩之後的遞延買盤出籠，加上低利及資金充沛環境下房地產的保值效應，帶動房市買氣回溫，信義板橋江翠的自建案「信義嘉和」近期銷售率也達到七成。

過去經驗雖第三季為房市交易的傳統淡季，不過傳統淡旺季被疫情打亂，變得漸不明顯，預期這波房市買氣在整體市場剛性需求穩健和資金行情下，還會在第三季延續下去。

(工商 )