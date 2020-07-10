竹北房市近幾年來以中小坪數、剛性需求產品為主流，幾乎主流推案多為2房產品；相較下，過去供給量大的大坪數高端產品，近年在穩定去化下，反而供給稀缺，近年台商回流、竹科主管透天換屋需求殷切，高總價產品供需逆轉，不少具景觀、戶數單純、完善公設的高端產品，近期詢問度大增。

房地產業者指出關鍵：「資金流向是房市興衰的關鍵！」，台商資金動向牽動房市消長，過去20～30年前台商赴陸投資成風潮，資金板塊向大陸移動了不少；而去年中美貿易戰開打後，加速台商資金回流，資金板塊逆轉，不少長年在大陸經商獲利的企業主，有部分轉戰東南亞，也有不少因年紀大交棒第二代、對故鄉情感等因素，回台布局，因而衍生購置房地產的需求。

代銷業者觀察此波台商回流購置高端住宅的特色，業者表示，這些人在財力上多有充足能力、也希望找個住得舒服的空間，採光佳、有景觀的大坪數產品為首選。以豐邑機構過去推出的竹北水岸豪宅「前景無限」來說，也搭上此波熱潮強力銷售，負責銷售的利置廣告總監劉欣偉表示，近來包含返台台商、在地自營商，以及竹科高階主管，以及一些在地原本住透天，因為沒有電梯上下樓不便，而想換大樓的換屋客，詢問度比起過去大大增加。

劉欣偉表示，近年竹北房價持續上漲，但此次銷售並未大幅調整過去的售價，以每坪約30萬上下、總價約3,800萬左右的總價帶，再度切入市場，挾著興隆路頭前溪水岸第一排，擁有無限水岸景觀，在水岸第一排可建土地幾乎多已開發、水岸住宅新案供給「缺貨」下，不到4,000萬的總價，再度吸引了新竹高端市場的目光。

據業者市調，大新竹房市以高鐵特區及頭前溪水岸第一排為最高價區段，亦為二大豪宅聚落，指標豪宅多座落於此，近年來包括如「青川之上」、「大觀自若」、「名發天琚」、「大宅天景」等水岸豪宅房價多站上3字頭，甚至有些建案高樓層還上看4字頭。

劉欣偉表示，隨著市場水岸第一排房屋近幾年來穩定去化，供給日趨稀有，加上近年大新竹地區建商推案火力集中專攻市場主流、接受度高的中小坪數、中低總價產品，大坪數市場反而新推案量極低，過去低迷一段時間的高端市場成屋在買盤需求持續殷切下，去化加速，高端市場反而有回溫的跡象。

「前景無限」基地位於興隆路三段，在水岸第一排中屬鄰近高鐵特區的區段，享有高鐵生活圈完整的生活機能，千坪基地規劃40多戶118坪的雙併產品，並且規劃社區露天游泳池等設施，過去成交總價帶約在3,800萬左右，平均單價約為每坪30萬元上下；近期這波超夯買氣興起，豐邑建設並未加價，反而以更優惠的價格，回饋竹北在地買方，以更輕鬆的價格買到稀有大坪數水案豪宅。

(工商 )