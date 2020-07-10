AOI自動光學檢測設備廠商由田（3455）公告6月份合併營收為2.07億元，較上月成長18.25％，呈現逐步回升趨勢，累計2020年前6月營收為7.35億元、年減43.01％，下半年營收後勢看好，預期將延續回溫走勢。

設備廠之前受疫情停工與邊境管制影響，相關配套設備延後安裝，導致原訂單出貨稍有放緩。但目前延遲現象已持續緩解，過去累積的延後訂單已陸續回復正常出貨，預期營收力道將恢復。此外，目前5G對整體市場之拉抬作用逐步發酵，由田新產品相關計畫皆依原定排程順利進行中，經上半年沉潛與強化研發，可望於下半年陸續收割。公司亦著重於優化產品組合，藉以提升整體產品毛利率、平衡產業對公司營收之波動，對於下半年的營運將審慎樂觀看待。

由田已於董事會及股東會決議通過每股分派3元現金股利，以7月10日收盤價49.5元計算，現金殖利率約為6.06％。

(工商 )