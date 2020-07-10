台南市安平區漁光島選定為今年成為國慶煙火施放地點，台南市政府10日公布，確定漁光島當晚將封島，主舞台設在幾百公尺外的觀夕平台，台南市政府表示，其實林默娘公園、億載金城都是觀賞國慶煙火的極佳景點。

國慶煙火確定在安平商港北堤佈彈，漁光島海灘南側都在管制範圍內，當晚將從漁光橋管制，實施封島，民眾可到其他地點觀賞。

台南市政府建議多處觀賞煙火地點，包括林默娘公園與億載金城都是適合觀賞區，主舞台則設在觀夕平台，當天將在西南海岸數個景點規畫表演與市集，提供民眾賞煙火更賞藝術饗宴。不少安平區居民興奮表示，「看來我家頂樓最適當」羨煞不少網友，也有居民擔心當天安平區交通勢必癱瘓。

適逢台南縣市合併10周年，市府將國慶煙火活動，串聯周邊大廟，整合市內古蹟，從10月1日起至10月10日期間，推出國慶系列活動，進一步提升全城觀光。

台南市長黃偉哲表示，台南市國慶煙火系列活動橫跨中秋節（10月1日），台南市歡迎民眾來台南吃美食、賞月兼賞煙火。

(中時 )