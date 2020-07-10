監察院今(10日)公布2020年總統大選政治獻金收支結算表，而民進黨籍正副總統蔡英文和賴清德收支相抵，透支2413萬5237元，國民黨籍正副總統候選人韓國瑜、張善政收支相抵，結餘3019萬5617元。而結算表曝光後，掀起網友熱烈討論，有網友留言寫下，「我一點也不懷疑，反正從來沒老實過」、「誰會相信總統大選雙方陣營就花這些錢？」、「不花大錢怎麼買票，所以韓輸了」。

從監察院資料顯示，可發現國民黨給韓陣營600萬元，民進黨給蔡陣營1萬4500元。親民黨候選人宋楚瑜、余湘收入總計3183萬4074元，支出為6187萬6751元，收支相抵後，虧損3004萬2677元。

針對此次大選政治獻金的結算表，有網友見狀後則是留言寫下，「前瞻跟紓困不斷加碼舉債，現在知道原因了」、「透支只有2400萬元？」、「這樣看就知道誰會理家」、「雙主菜便當跟一瓶礦泉水的差別」、「會透支我相信，不然你以為票數贏那麼多不用付出代價嗎??」、「虧錢喔真的很清廉好棒棒喔」。

不過，也有人認為「由此證明小英是史上最清廉總統，沒有之一」、「小英辛苦了，替台灣做這麼多事還要虧錢」。

(中時電子報)