鳳頭燕鷗又稱大鳳頭燕鷗，屬於珍貴稀有保育等級，為大型燕鷗，體型不小，不管雌雄外形都一樣。（沈錦豐提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市正濱漁港近日每天清晨、黃昏時刻都吸引很多攝影人士、鳥友架設「大砲」拍照，基隆鳥會常務理事沈錦豐10日指出，近日他傍晚搭船從水路替民眾解說正濱漁港時，竟發現有150隻以上的鳳頭燕鷗停棲在信號台岸邊，疑似是為了獵捕正濱漁港的特色「臭肚魚」而來，很多民眾也去拍鳳頭燕鷗凌空飛起、往下俯衝的美麗身姿，直呼「好白、好美」。

沈錦豐表示，從小到大他總覺得正濱漁港的臭肚魚特別好吃，當時聽長輩解釋，那特殊的美味是因為臭肚魚具有特殊油汙味的緣故，而臭肚魚與鳳頭燕鷗的棲息也息息相關，他指出，這次鳳頭燕鷗群獵食的可能是褐臭肚魚，一般棲息於岩礁區或淺水灣區，幼魚則會聚集水面覓食，容易吸引鳥類群聚補食。

沈錦豐指出，鳳頭燕鷗的繁殖期最早從清明節開始，一開始會出現零星個體，數量最多大約就是在7、8月，去年八斗子漁港也有超過200隻獵食海面上的褐臭肚魚，他說，以前在港區也常看到鳳頭燕鷗，當燕鷗一出現，就顯示大自然的正常運作。

沈錦豐說，鳳頭燕鷗又稱大鳳頭燕鷗，屬於珍貴稀有保育等級，為大型燕鷗，體型不小，不管雌雄外形都一樣，在繁殖季前額呈白色，頭頂和頭後的上半部呈黑色，並可以看到黑色羽冠，主要以小型魚類為主要食物來源，而燕鷗出現的時間是每天清晨及黃昏，常在天空盤旋，有時則在浮桶、漁船上休息。

(中時 )