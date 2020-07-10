美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC) 7月9日（當地時間）以涉及重大人權侵犯為由，宣佈對一家大陸政府機構和4名現任或前任政府官員進行制裁，其中包括現任新疆黨委書記陳全國、前新疆政法委書記朱海侖、新疆公安廳廳長王明山及前新疆公安廳黨委書記霍留軍。美國國務卿蓬佩奧同日發表聲明宣稱，對中國「繼續在新疆侵犯人權的官員施加制裁和簽證限制」。

在當天舉行的大陸外交部例行記者會上，有來自法新社的記者就此問題提問。大陸外交部發言人趙立堅在回應中宣佈，「針對美方錯誤行徑，中方決定對在涉疆問題上表現惡劣的有關美國機構和個人採取對等措施」。

趙立堅表示，美方上述行徑嚴重干涉中國內政，嚴重違反國際關係基本准則，嚴重損害中美關係，中方對此予以堅決反對，強烈譴責。

趙立堅說，新疆事務純屬中國內政，美方沒有權力、沒有資格橫加干涉。中國政府捍衛國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，打擊暴恐勢力、分裂勢力、宗教極端勢力的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉新疆事務和中國內政的決心堅定不移。

趙立堅稱，我們敦促美方立即撤銷有關錯誤決定，停止任何干涉中國內政，損害中方利益的言行。「如果美方執意妄為，中方必將堅決回擊。」

(旺報 )