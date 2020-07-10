免費學習電腦課程的好康來囉！台中市府「109年度市民免費電腦課程」將自8月至12月底在台中市29區陸續開班，研考會主委吳皇昇表示，10日起受理報名，除實體課程外，也提供線上10門影音學習單元，讓民眾學得開心、用得實在！

市府研考會主委吳皇昇表示，在這個網路及智慧型手機普及的年代，用Line或Skype傳訊息、用FB拍照打卡已經不是年輕族群的專利，利用手機來查公車、訂票也成為許多長輩們的日常情境。

為了讓長輩可以透過網路應用擁有豐富便捷的數位服務，同時拉近偏鄉民眾與資訊科技之間的距離，市府今年持續開辦市民免費電腦課程，手把手教學，讓阿公阿嬤也可以搖身成為網紅！

資訊中心指出，今年電腦班課程分為「電腦新手」及「文書高手」2門課，內容包括電腦基礎操作、電子信箱及雲端硬碟分享資源、文書軟體教學、預訂車票、預約掛號等單元；行動裝置班課程分為「手機達人」及「IG網紅」2門課，教你時下最夯的通訊軟體、社群網站及手機APP應用，也教包括經營自己的IG帳號，動態分享生活點滴，讓長輩交友生活圈更加精彩。

每門課程上課時數各為12小時，民眾可依需求選擇適當的班級報名，同時為了維護偏遠地區民眾上課權益，上課地點除了固定教室外，也深入更多偏鄉社區及老人關懷據點、安養院、照護中心等開設行動教室。

設籍、居住或工作於台中市40歲以上民眾，以及新住民、原住民、中低收入戶及身障人士等，都歡迎報名上課。

吳皇昇表示，今年市民免費電腦課程因新冠肺炎疫情延至8月份開辦，防疫期間仍接到許多民眾的諮詢電話，同時也關心是否能有安全的上課環境。

配合防疫工作，今年度民眾上課除了需全程佩戴口罩外，進入教室也需要先雙手消毒、實名登記及量測額溫，在標準體溫範圍內才可入內上課，室內室外也要求保持一定社交距離，上課教室也將定期進行消毒作業，請民眾安心來上課。

(中時 )