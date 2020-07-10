總是搭霸王車，這下栽了！台中市48歲陸姓女子，過去就曾有未購票搭乘普悠瑪號的紀錄，前年底她又從斗六站無票進站，途中遭查票時佯稱沒帶錢包、拒絕補票後逕自從無人站下車，遭鐵路警方報請檢方偵辦，彰化地院法官近日依詐欺得利罪，判她拘役55日，若易科罰金，將受罰5.5萬元，相當於票價的1196倍！

慣性逃票，這次列車長不寬待了！打扮十分中性的陸姓女子，去年12月21日晚間9點多，跟斗六火車站站務員謊稱皮包遺失無法購票，要從斗六搭到員林後，再請朋友來幫她補票，站務員聽信其說法、讓她無票入站。

陸女搭乘3248次區間車、第6車廂，卻在列車行經田中、社頭2站之間時，遇到何姓列車長查票時，她一陣推託拒絕補票，趁著區間車停在無人化的永靖車站，逕行出站離開，遭鐵路警察報請彰化地檢署檢察官偵辦。

陸姓女子遭警方拘提到案後，自稱碩士畢業，供稱當天是真的錢包掉了、不方便補票，沒有詐欺犯意；但法官審理時發現她在2017年就曾有無票搭乘普悠瑪被告發遭處拘役5日的判刑紀錄，而何姓列車長也向法官證稱被告有數次逃票紀錄。

法官認為，陸姓被告無意購票卻搭乘台鐵列車，故意逃票，被發現又拒絕補票，觀念顯有偏差，應予責難，且經傳喚2次均無故不到庭；今年5月13日警方拘提到案後，又兩度未到庭面對本案審判認定被告意在逃避責任、耗費無謂國家社會資源，其矢口否認犯行、犯後態度不佳，有逃票不良習性，不宜再從輕發落，因此做如上判決。

法官還強調，陸女自斗六站至永靖站區間列車逃票犯罪所得46元，價值低微，如宣告沒收，檢察官執行費用反而還比46元高，反而耗費國家經費，因此不予宣告沒收。

(中時 )