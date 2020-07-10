邁入第18屆的金門海上長泳活動「搶灘料羅灣」將於今年8月16日登場，今年除了將去年的2400公尺長泳延長到3000公尺，也新增1500公尺及750公尺的短距離組，要讓更多「泳」士們參與這個熱血的活動。

金門海上長泳因為當地前線的戰地風情，因此命名「搶灘料羅灣」，希望所有選手能像當年國軍的運補船艇依樣「泳」往直前，2020年本屆活動除了延長長泳距離，也增加短距離組，讓不同程度的游泳好手體驗「搶灘料羅灣」的魅力，現場也舉辦園遊會讓參與民眾品嚐在地美食與名產，還設置遊戲氣墊遊玩區，讓泳友全家大小都能享受難得的旅程。

今年度「搶灘料羅灣」邀請有「鐵人界安心亞」封號的鐵人三項好手柳怡卉擔任賽事代言人，她在學生時代曾是有游泳國家隊搖籃之稱的南港高中游泳隊選手，大力邀請學弟妹及更多愛好游泳的民眾一起到金門挑戰長泳。

2020年第18屆金門海上長泳活動-「搶灘料羅灣」分為菁英泳士組（3000公尺）、泳士組（1500公尺）及小泳士（750公尺）三個組別，報名費皆為600元，為了鼓勵身障選手及金門縣各級學校教職員學生組隊參加，報名費有減半優惠（300元），參加者報名即可獲得精美禮品，完賽還有泳畢證書、完賽獎牌及金門酒廠製作的活動主題紀念酒，7月15日起受理線上報名。

(中時 )