彰化縣政府邀請13家縣內外廠商參與，像是高科技產業、製造業等類別，提供超過400個工作機會。（吳建輝攝）

這次聯合徵才不只有受疫情影響民眾，也有許多大學應屆的職場新鮮人前來投放履歷。（吳建輝攝）

彰化為中小企業故鄉，不少企業受疫情影響訂單遭砍，業者苦撐不下去，讓員工放起無薪假，甚至資遣員工，疫情開始至６月底，彰化已有超過2500人遭到資遣，放無薪假民眾更突破5千人，彰化縣政府10日上午在北斗工業區舉辦「就業啟航 職達未來」聯合徵才，彰化縣長王惠美也到場為求職者加油。

彰化縣政府邀請13家縣內外廠商參與，像是高科技產業、製造業等類別，提供超過400個工作機會，像是工程師、儲備幹部、技術員、工務機修員等職缺，廠商也有上市上櫃公司，像是矽品精密、正新輪胎、聯華、泰山、榮成等廠商參與徵才。

王惠美表示，昨天縣府舉辦的北彰場次，媒合率高達9成，這次聯合徵才不只有受疫情影響民眾，也有許多大學應屆的職場新鮮人前來投放履歷，希望求職者都能盡早投入職場，廠商也能找到適才適用的人才，將人才留在彰化。

活動現場也提供「職涯諮詢」，幫助民眾找到職涯方向，勞動部也在現場設攤，提供「青年就業獎勵計畫」等相關就業協助，而因應暑假將近，現場也設有暑期工讀職缺媒合的服務，希望民眾都能快速找到符合需求的職缺資訊，盡早踏入職場。

(中時 )