國內外新冠肺炎新增確診病例激增，點燃經濟復甦之路可能受阻的擔憂，以及市場為財報利空消息預做準備，周五日股創下1周新低。

終場日經225指數收跌1.06%，為22,290.81點，創下自7月2日來新低。東證一部指數收跌1.42%，為1535.20點，創下6月15日來新低，33大類股全面收黑。

美國周四新冠肺炎新增確診病例超過60,500人，再創單日確診新高，引發若重啟封鎖措施將打擊經濟復甦的擔憂。日本首都東京的單日確診數持續改寫新高，周五新增病例達243人。

高度周期型的礦業股、券商股與地產股表現最差，分別跌4.47%、3.64%與3.52%。

迅銷下挫3.34%，該Uniqlo母公司下修全年展望，反映新冠肺炎疫情對業務造成的重大衝擊。索尼逆勢收漲1.39%，因媒體報導該公司對《要塞英雄》遊戲開發商Epic Games進行規模達2.5億美元的策略投資。

(時報資訊)