南亞科(2408)今(10)日舉行法人說明會，總經理李培瑛表示，整體下半年產業景氣審慎樂觀，預期第三季產品量價都將持穩第二季，但目前美國與印度等地疫情控制還有些不穩定，整體經濟不明確，加上中美貿易爭端影響到某些客戶，後續發展仍須密切留意。

針對DRAM近期市況，李培瑛指出，預期第三季遠距辦公、虛擬教學及電子商務使雲端資料中心伺服器需求持穩。第三季PC、SSD及網通設備等市場DRAM需求動能延續，智慧型手機及消費性電子需求可望回溫。然仍需觀察新冠疫情、總體經濟、貿易爭端等變數。長期而言，公司看好人工智慧、5G、雲端運算、邊緣運算、自駕車及物聯網等應用將持續帶動DRAM產業長期發展。

針對第三季產品價格方面，李培瑛表示，目前供應端庫存水位健康，預期第三季合約價將至少維持持平；第二季銷售有不錯成長，基期已高，第三季銷售預期將持平。

在製程技術進展方面，李培瑛表示，1A製程技術將依原訂計畫於今年底前試產，1B製程技術原訂2022年試產，但目前進度應可稍微提前。

南亞科今日公布第二季財報；受惠產品量價齊揚，2020年第二季稅後淨利季增66.5%至32.11億元，並創下五季以來新高，EPS達1.05元。

南亞科技今日舉行法說會，公布2020年第二季合併財報。公司第二季營收為164.89億元，季增14.4%，第二季DRAM平均售價及銷售量分別季增中至高個位數百分比（即5~9%）。第二季毛利率30.6%，較上季增加6.8個百分點。稅後淨利32.11億元，創去年第二季以來新高。單季每股盈餘1.05元。

(時報資訊)