彰化縣政府舉辦鹿港轉運站公聽會，討論熱烈。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣政府舉辦鹿港轉運站公聽會，討論熱烈。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣政府舉辦鹿港轉運站正市正案，公聽會後，將舉辦招商說明會。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣政府工務處規畫4年餘「鹿港轉運站」，計畫在建國路、鹿草路及中正路圍成之街廓，興建地下2層、地上10層大樓，預估興建成本18億元，將包含旅館、商場、美食街、影城與停車場，舉辦說公聽會，地方意見踴躍，包含是否有必要蓋量體這麼龐大旅館？外觀設計納入地方特色等都掀起熱烈討論。

工務處說明，鹿港轉運站歷經4年評估、規劃，終於正式成案，計畫1樓客運轉運車站，地下2樓作為汽車停車場，2樓做為美食街、餐廳，3樓購物商場、影城，4至10樓為旅館。舉辦公聽會，廣納各界意見，作為下階段招商參考，緊接著 7、8月辦理將辦理北、中兩場招商說明會，9至11月正式公告招商，預計2021年2月前完成綜合評選。

議員凃淑媚指出，轉運站確有需求，但已有旅館業者與鹿港信用合作社洽談合作，是否仍需這麼大旅館？再者，基地屬於鹿港鎮的精華地帶，建議可將社會或青年住宅之開發納入考慮。2F 美食街、3F 商場可能衝擊當地業者，附屬事業的選擇應審慎評估。

專家學者謝政穎表示，目前允許的附屬事業項目相當多元

，多種的都市計畫允許使用項目可提供廠商開發與規劃上的彈性。鹿港鎮假日有非常大的交通與住宿需求，轉運站的多目標開發利用有助於改善當地的交通與住宿需求。

專家學者陳君杰也指出，鹿港鎮一年達到 800 萬人次以上，鹿港發展觀光的主要問題包括假日遊客太多導致道路擁擠與停車位不足，這次計畫中將要求提供超過300 個停車位，能改善鹿港鎮停車位不足現象。其中亦能將部分空間設置超過100 房的旅館，可以改善欠缺大型旅館之窘境。

國有財產署中區分署股長徐世錩表示，這次計畫是縣政府與國產署的土地合作開發案，樂觀其成，全力協助。

彰化客運董事長黃錦椿表示，20 年前就很期待轉運站之推動，終於有明確招商計畫，令人期待，轉運站之公車動線規劃，建議不要規定只能以建國路進出，以保留民間規劃上之彈性。而旅館業者，但其投資意願不是很高，是否規定一定要10 層樓以上？同時，設計應融入地方特色與地理景觀，充電站的設置也應該將大客車的充電需求列入考量，未來設計階段應該多採納進駐客運業意見。

里長董建林表示，轉運站席位數僅有7 席，是否可滿足未來的發展使用？位置亦需考慮彰濱工業區通勤人潮，並建議拓寬行經的瓶頸道路。是否有考慮與未來捷運共構？

工務處交通運輸科長許僅宜表示，基地選擇已綜合考量鹿港地區大客車之進出動線，轉運站位置不宜離市中心太遠，選擇已有主要幹道之交通便利公有土地，作為本計畫之基地。而鹿港地區的小吃業者都十分有名且歷史悠久，本計畫之餐飲業不會影響當地商機，當地業者可充分利用轉運站之交通物流附屬服務機能，將轉運站做為集中交貨場地，幫助銷售。

此外，鹿港地區之社會或青年住宅方面，縣府已另案辦理評估作業，旅館業引入與財務計畫業者會評估，不同投資業者選擇，盡量放寬給予民間彈性；未來在轉運站的進出動線規劃上也將放寬由民間機構規劃。開發強度是否限制10 層樓以上，將會針對投資規模與許可年期一併考慮，後續將視招商情況進行調整。

(中時 )