俏人妻爬上姊夫床 女僕裝服侍 綠帽夫崩潰 16:042020/07/10 中時電子報 張達智 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 一名人夫抓姦，發現老婆竟穿著女僕裝服侍姊夫，崩潰抓狂。（示意圖，達志影像/shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 真的好崩潰！一名人夫發現妻子出軌，與徵信業者一起到摩鐵抓姦，開門之後只見妻子竟然穿著女僕裝，而「小王」還是自己的親姊夫，當場崩潰傻眼。 談話節目《震震有詞》討論大法官釋憲通姦除罪化，徵信業者林采莉分享接過的個案，曾有一對姊弟一起來委託，原來他們的另一半互相偷吃，也就是姊夫跟弟妹不倫！ 某日姊弟倆與徵信人員一同上摩鐵抓姦，門一打開，只見弟媳穿著全套女僕裝，準備「服侍」姊夫，綠光夫當場崩潰抓狂，拿出紅色噴漆朝姦情男女臉上狂噴猛噴。最後弟弟和老婆離婚，但姊姊卻仍和姊夫維持婚姻。 (中時電子報) #姊夫 #弟妹 #不倫 #女僕裝 #偷情 #出軌 #徵信業者 也許您會感興趣 社會熱門新聞 太魯閣落石砸死日籍車手 跨海爭國賠落空 敗在「2字」 - 社會 花蓮師生畸戀 女師與國三男夜奔七星潭野戰3回 - 社會 姊夫弟媳搞不倫 綠光姊弟衝摩鐵破門抓狂了…弟媳穿女僕裝 - 社會 計程車活春宮！短裙女後座「忘情吞吐」 男主角疑大有來頭 - 社會 妙齡媽跟男友爽玩8天 獨留3歲女餓死家中 律師悲談台灣法律 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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