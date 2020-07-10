真的好崩潰！一名人夫發現妻子出軌，與徵信業者一起到摩鐵抓姦，開門之後只見妻子竟然穿著女僕裝，而「小王」還是自己的親姊夫，當場崩潰傻眼。

談話節目《震震有詞》討論大法官釋憲通姦除罪化，徵信業者林采莉分享接過的個案，曾有一對姊弟一起來委託，原來他們的另一半互相偷吃，也就是姊夫跟弟妹不倫！

某日姊弟倆與徵信人員一同上摩鐵抓姦，門一打開，只見弟媳穿著全套女僕裝，準備「服侍」姊夫，綠光夫當場崩潰抓狂，拿出紅色噴漆朝姦情男女臉上狂噴猛噴。最後弟弟和老婆離婚，但姊姊卻仍和姊夫維持婚姻。

(中時電子報)