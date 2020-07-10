暑假快到，許多學生會利用此時間打工，但勞保局提醒，暑期打工雖然僅是短暫兼職，雇主仍應在工讀生到職當日申報加勞保並提繳勞工退休金，如去年為例，去年因未加保遭裁罰案件達4450件、總金額達4396萬元，未提繳勞退開罰114件、818.5萬元。

勞保局納保組組長黃錦儀說明，投保單位在工讀生到職當日申報參加勞保、就保及提繳勞工退休金，只要按其每實際工資總額填報，勞保局會依「勞工保險投保薪資分級表」及「勞工退休金月提繳分級表」歸入適當等級，如僱用的工讀生為部分工時人員，申報加保時應在申報表上註明「部分工時」，否則會以2萬3800元加保。

為提醒投保單位，勞保局在今年5月份的保險費繳款單背面，印製通函周知投保單位應注意暑工讀工勞保、就保及勞退權益，也提醒工讀生可利用自然人憑證、郵政金融卡、勞動保障卡、電話及臨櫃辦理等方式，查詢雇主是否幫自己加保及提繳勞工退休金，掌握自己的權益。

(中時 )