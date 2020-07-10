10日下午，大陸國務院聯防聯控機制舉行發佈會，介紹防範疫情輸入風險、加強進口冷鏈食品監管有關信息。會上，海關總署進出口食品安全局局長畢克新介紹。世界衛生組織認為，根據以往冠狀病毒引發的疫病的調查經驗，沒有通過食品消費向人類傳播的案例發生。隨著境外疫情的快速發展，特別是一些國家帶疫復工，冷鏈環節受污染的風險加大。海關總署為此加強了對進口冷鏈食品的源頭管控：

一是堅持關口前移。要求向大陸出口冷鏈食品的全部105個國家或地區的政府主管部門，督促輸華食品企業完善食品安全生產管理體系，做好預防措施，保證食品安全。

二是開展遠程的視頻檢查。重點檢查境外食品安全管理體系的運行情況和監管責任的落實情況，境外食品企業食品安全主體責任的落實情況，以及境外官方和企業對聯合國糧農組織、世界衛生組織發佈的新冠肺炎和食品安全有關指南的執行情況。

三是採取暫停產品進口措施。針對近期一些國家肉類、水產品企業發生聚集性感染疫情，大陸海關採取暫停其產品進口的措施，目前已經暫停了德國、美國、巴西、英國等23家境外肉類生產企業產品的進口。不少國家和企業積極配合，這23家企業當中，就有10家是根據中方的要求，由出口企業自主提出、自主暫停對中國出口措施。

(旺報 )