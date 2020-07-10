台塑四寶半年報出爐，上半年不敵新冠肺炎，僅南亞撐住小賺，每股獲利0.4元，其餘台塑、台化、台塑化均吃下虧損，其中與原油關係最為直接的台塑化，上半年更是每股虧損1.96元，合計台塑四寶上半年虧損199.92億元。

台塑(1301)上半年各主要產品售價下跌，利差縮小，台塑上半年合併營業利益比去年同期衰退，另外，認列權益法投資損失46億元，比去年同期認列利益76億元，利益減少122億元，累計台塑上半年稅後虧損10億元，比去年同期減少195億元，每股稅後虧損0.16元。

南亞(1303)上半年以PCB為首的電子材料產品獲利顯著增加，但其他產品受疫情衝擊，獲利不如去年，再加上認列台塑石化公司的投資損失，導致整體獲利減少，上半年歸屬母公司稅後利益為31.66億元，每股稅後盈餘0.4元。

台化(1326)上半年受疫情影響，各國限制居民流動及社交，致消費市場動能大幅減弱，加上油價重挫，成品、原料價格跟跌，雖然第2季已漸恢復動能，尤其是大陸地區，不過由於3、4月為去化高價庫存所產生的存貨虧損，致上半年營業利益仍大幅減少，累計上半年歸屬母公司稅後虧損為34.84億元，每股稅後虧損0.60元。

台塑化(6505)上半年合計煉油產品銷售量83,551千桶，比去年同期減少1524.4萬桶，上半年油品平均售價51.0美元/桶，比2019年上半年減少20.1美元/桶，主要係今年上半年杜拜原油均價40.6美元/桶比2019年上半年65.4美元/桶減少24.8美元/桶，烯烴產品方面，上半年烯烴廠平均產能利用率96%比去年上半年98%為低，致產品銷售量比2019年上半年減少18.6萬噸，且售價上，受輕油價格下跌與市場需求疲弱影響，致烯烴產品售價同步走低，累計台塑化上半年合併稅後虧損186.76億元，其中歸屬母公司的稅後虧損186.5億元，每股稅後虧損1.96元。

(時報資訊)