中租-KY（5871）公布2020年6月自結合併營收47.61億元，月減2.57％、年減1.96％，第二季合併營收142.98億元，季增2.56％、年減1.89％，仍雙創同期次高。累計上半年合併營收282.41億元，年增2.81％，續望同期新高。

中租表示，觀察上半年各地區營運，台灣及東協地區營收分別年增19％、7％，中國大陸則年減14％。主因中國大陸與越南地區的銷貨業務，自今年起變更會計認列準則，由原先的總額法改為僅認列利潤的淨額法所致，但僅影響營收認列，不影響實際業績及獲利。

中租指出，在新冠肺炎疫情影響逐漸淡化下，中國大陸業績動能回溫，6月營收月增2％、且新增業績攀今年新高。若還原去年銷貨收入依總額法認列方式推算，則集團6月及上半年合併營收均為年增達17％。

展望今年營運，中租董事長陳鳳龍指出，將延續秉持多元利基市場的經營策略，運用差異化創造高價值，以及國際化發展，在此架構下落實數位化，虛實整合併用、精進另類徵信，衝刺消金潛在市場，因此將從量、利、質3箭齊發續拓營運版圖。

為償還銀行借款、充實營運資金以強化財務結構，中租6月初公告將辦理現增發行甲種特別股，發行股數不超過1.5億股，每股發行價格暫定為80元，股息率上限為年利率8％，實際固定加碼利率上限4.5％，預計將在第三季底落實發行計畫。

(時報資訊)