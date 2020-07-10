金馬影后舒淇入主「東申未來」。（摘自微博）

金馬影后舒淇10日在微博宣布正式以「合夥人」及「簽約演員」身分，入主周迅與陳坤所組的經紀公司「東申未來」。3人合作不是第一次，在去年舒淇就以「聯合創始人」的身份加入周迅、陳坤與陳國富創辦的演員表演培訓班「山下學堂」。這次「一王二后」合作更是深入，讓眾人充滿期待合體後的表現。而陳坤和周迅也在第一時間發文歡迎舒淇，分別寫道「有妳有未來」、「你好新夥伴」；舒淇則感性回覆：「餘生請多關照」、「請多多指教！」

舒淇和周迅、陳坤的演技、人品備受好評，3人的好情誼更是眾所皆知。陳坤早在20年前的畢業作《像霧像雨又像風》拍攝邀請周迅擔綱女主角，就此結下好交情。而他與舒淇在2012年共同主演電影《尋龍訣》結緣，培養出革命情誼，他上月為公益活動開直播開直播，不僅觀看次數破億，舒淇也準時收看，不時喊著他在《尋龍訣》片中角色名「八一」瘋狂留言，展現難得的粉絲形象。而舒淇雖然沒和周迅合作過影視作品，不過或許是陳坤牽起緣分，讓合拍的3人有機會一起大展身手。

「東申未來」由陳坤、周迅在2018年1月2日一同開設，據陸媒報導，舒淇為第3位合夥人之後，對於具體合作事宜以及新片計劃目前還無法透露，相關工作人員僅回應：「東申未來將繼續專注於演員的開發與經營、影視項目孵化、公益文化項目運營等，建立及完善專業的演員經紀體系，全方位提升演員的影響力，從而對社會大眾傳達積極的人生態度，給電影行業打打氣。」

(中時 )