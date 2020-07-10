美國電動車大廠特斯拉（Tesla）股價一路狂飆，今年以來飆漲230%左右，市場出現不少聲音，擔心特斯拉股價泡沫恐將破裂。特斯拉周四上漲2.08%，收在每股1394美元。
北京商報報導，受到第二季交車量優於預期激勵，特斯拉股價近來不斷上漲，自今年3月中旬觸及低點至今，特斯拉股價在4個月內已經大漲274%，暴漲近3倍。專家表示，特斯拉股價上漲核心在於大家認為新能源車轉型是一個新趨勢，特斯拉在這方面總能超出預期，所以市場普遍預期該公司有發展潛力。
Miller Tabak首席市場策略師Matt Maley就警告，特斯拉股價瘋狂漲勢可能很快就會停止，將在過度誇大的預期和超高的估值壓力下被壓垮。長期以來，特斯拉一直穩坐美股做空榜第一名。如果7月底特斯拉公布的財報出現差池，那麼特斯拉空頭將迎來狂歡。
根據Refinitiv的數據，目前分析師對特斯拉目標股價平均估值為675美元；而FactSet調查顯示，32位分析師對其目標價平均為774.98美元。
大陸全國乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹認為，特斯拉的泡沫風險是肯定存在的，一來估值太高，二來股價最近漲得也有些過快，但大家仍希望特斯拉在發展過程中把泡沫填平。
(中時電子報)
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