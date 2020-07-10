證交所指出，文曄（3036）今年5月28日透過元富證券法人處召開視訊會議，說明今年第1季財務業務資訊，經查符合證交所重大訊息之查證暨公開處理程序相關規定，惟該公司延遲輸入公開資訊觀測站重大訊息畫面，且未於會後當日至指定之網際網路資訊申報系統輸入完整資訊，已違反相關規定，故處以違約金3萬元。

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