臺灣產物（2832）自行結算6月單月營收淨額為新台幣4.50億元，稅前盈餘為0.88億元，每股稅前盈餘約0.24元；累計前6月營收淨額為26.16億元，稅前盈餘為3.76億元，每股稅前盈餘為1.04元。

(工商 )

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