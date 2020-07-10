國際美元走強，加上台股漲多回檔，雖然外資轉為小幅買超，但並沒有匯入跡象，新台幣實質匯率偏弱，終場更由升轉貶，收在29.613元兌1美元，貶值3.2分，台北外匯經紀公司成交量8.39億美元，累計本周貶值0.4分或0.01％，周線終結連五漲。

外匯交易員指出，美國肺炎疫情嚴峻，美股領跌下，亞股一片綠油油，台股也重跌119點，加上避險需求升高，美元續強不變，主要亞幣紛紛回落，新台幣盤面雖升值，但扣除央行前一個交易日作價的部份，實質匯率也轉貶，尾盤央行進場調節後，終場豬羊變色回落至6月底以來的29.6元防線。

外匯交易員認為，台股這波上攻，外資及熱錢積極參與下，激勵新台幣升勢強勁，出口商頻頻喊話，要央行啟動「防禦性貶值」，老大（央行）其實也聽到了，因此強調基於維護匯市穩定，擴大進場干預，且阻升力道之大，為四年多來首見。熱錢感受到央行是玩真的，股匯雙賺海撈一波後就快閃，暫解新台幣升值壓力，就看接下來外資拿到台股現金股利後的匯出狀況，決定新台幣升貶。

(工商 )