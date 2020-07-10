可成（2474）10日盤後公布6月營收，達74.68億，月增1.6％、年增18.8％。累計第二季營收225.38億，相較於第一季的176.16億、季成長27.9％、較去年同期的160.75億、年成長40.2％，符合公司預期QoQ及YoY皆有相當成長的展望。

可成統計，上半年合併營收401.54億，相較去年同期 318.79億，年增26％，主要產品皆成長。

可成預期第三季營收將較第二季仍有相當成長，新冠疫情尚未結束，未來市況仍有變數，公司也將持續密切觀察市場供需變化。

(工商 )