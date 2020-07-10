中國人民銀行10日公布多項金融數據，其中6月廣義貨幣總計數（M2）供應年增11.1％，預期增長11.1％，前值增長11.1％；6月新增人民幣貸款為1.81兆元，預期1.8兆元，前值1.48兆元；6月社會融資規模增量為3.43兆元，預期3.05兆元，前值3.19兆元。

新浪財經報導，人行指出，上半年人民幣貸款增加12.09兆元，外幣貸款增加774億美元；上半年人民幣存款增加14.55兆元，外幣存款增加206億美元。

(工商 )

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