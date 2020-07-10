桃園市中壢區一名86歲的李姓老翁，9日下午獨自騎腳踏車外出，卻不慎迷路越騎越遠，一路騎了20公里到觀音海水浴場。體力透支的老翁牽著車在烈日下徘徊許久，所幸巡邏員警經過發現，將他帶回派出所查詢身分，協助找到家人，讓老翁得以平安返家。

大園警分局觀音分駐所警員林亭翰、廖泫濡於9日下午，巡邏行經觀音海水浴場附近時，發現1名老翁牽著腳踏車滿頭大汗，氣喘吁吁的走在路旁，員警見狀立即上前關心，但老翁已體力透支幾乎無法言語，員警擔心老翁的身體狀況，便先將他帶返所休息。

員警詢問老翁年籍資料，但他僅說自己是從雲林騎車上來，不知道住在哪裡，也無法說出完整姓名，員警只能利用大概年紀及不完整姓名，查詢國民影像資料系統，在過濾了上百筆資料後，總算查出老翁的身分，立即與其家屬聯繫。

老翁女婿隨後趕至派出所接人，他向員警表示，父親之前住在雲林，但因年紀大了失智情形日漸嚴重，便將他接來桃園照顧，平時父親也會騎車出門，但都會自己回家，沒想到這次竟然在外迷了路，所幸遇到巡邏員警熱心幫忙，才沒讓父親發生意外。

(中時 )