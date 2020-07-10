講座上，楊梅警分局特別邀請分局技術助教巡佐蔡文賓，向與會貴賓指導防身術。（楊梅警分局提供／黃婉婷桃園傳真）

分局鑑識小組也在現場進行捺按指紋建檔作業，幫助民眾在發生失蹤或意外之際，能有辨識其身分的途徑。（楊梅警分局提供／黃婉婷桃園傳真）

有鑑於社會上隨機傷人案漸增，楊梅警分局特別於7日與9日晚間，在新屋、楊梅兩區舉辦2020年社區治安會議，吸引各里里長、社區守望相助隊隊長、鄰長及鄉親約150餘人參加，希望能讓民眾對於自身防衛與緊急避難有基礎認知。

治安講座上，楊梅警分局特別邀請分局技術助教巡佐蔡文賓，向與會貴賓指導防身術，期待透過這次的互動，讓民眾對於自身防衛與緊急避難有基礎認知；另外，也請分局鑑識小組做捺按指紋建檔作業，幫助民眾在發生失蹤或意外之際，能有辨識其身分的途徑，以保障其人身安全與權益並預防長輩迷路走失的情形。

此外，為因應暑假及青春專案到來，楊梅警分局除強力防制黑幫進入校園，宣導少年遠離毒品、避免淪為詐欺車手外，也希望藉由治安座談會提醒家長要多關注暑期孩子的動向。

楊梅警分局也於109年8月9日舉辦「挑戰極限」體驗活動，歡迎12至18歲的市民朋友踴躍參加，報名詳情請洽楊梅分局偵查隊。

(中時 )