高雄前市長韓國瑜被罷免後，目前由代理市府暫管，但屢被高雄民眾目擊「路不平」、「路燈不亮」，近日又被目擊左營區實踐路出現「大坑洞」，旁邊僅擺了1個三角錐，9日也未見市府工務局有派人填補修繕，挺韓粉專潰直呼，「熟悉的坑洞回來了」。對此，高雄市府水利局則回應，今天下午已進行開挖查下陷原因。

據粉專《韓黑父母不崩潰》今10日貼文表示，「光復高雄，天坑重現」，表示代理市府除了彩帶高Logo換得快以外，其他都慢好幾拍，工務局要民眾打1999回報問題地點，但案件進度也不回覆」。

隨後並貼出一張左營區的「坑洞」照片，並標示是在9日晚點9點30分左右拍攝。此外，同樣是左營區忠言路和忠貞路口的道路標誌雙黃線，也被拍下修補痕跡，但臨時性修補讓外表看起來並不美觀，也被抨擊補的像狗皮膏藥。兩則貼文各吸引近數千位網友按讚、數百次分享。

對於左營道路坑洞，高雄市府水利局回應，有關左營區軍校路國軍副食品站前路面掏空，經管線機構與本局派員於7/10早上勘查該凹陷位置，比對圖資系統該路段有一1.5*1.5單孔箱涵，故安排工班於本（10）日下午進行開挖查明下陷原因及進行修繕。

另外現場本局已先作好交通警示設施，惟仍呼籲路過民眾小心安全，水利局會盡速修復工作、恢復路面的平整。若民眾有任何建議與反映，歡迎撥打免付費市民服務專線1999通報。

粉專PO出，高雄左營區路面出現坑洞照片。(圖/翻攝自 韓黑父母不崩潰 臉書)

(中時電子報)