牛結節疹是一種急性、亞急性或慢性的牛病毒性疾病，導致牛隻因為泌乳量下降、體重減輕、流產、公牛不孕、皮毛無法利用及一些病牛因死亡而造成經濟損失。（農委會提供／林良齊台北傳真）

金門爆發首例牛結節疹！牛結節疹是一種急性、亞急性或慢性的牛病毒性疾病，導致牛隻因為泌乳量下降、體重減輕、流產、公牛不孕、皮毛無法利用及一些病牛因死亡而造成經濟損失，傳播方式是靠牛群中直接或間接接觸，並有藉昆蟲傳播的可能性，農委會今天宣布，即日起生鮮牛肉禁止輸入本島，但牛肉乾不在此限。

首例牛結節疹在金門畜試所發現，該場飼養500多頭牛，其中1頭死亡，另外還有23頭遭感染的牛隻也已撲殺，已透過診斷、PCR檢測、顯微鏡等方式確診，目前已針對半徑3公里內的47場養牛場檢查，未發現可疑案例，未來將進行全縣牛隻的檢查。

防檢局局長杜文珍表示，牛結節疹是痘病毒，不是人畜共通傳染病，主要會透過如蚊子、皮蟲等吸血昆蟲為主，症狀發生後動物會發燒、泌乳量減少，頭、四肢、乳房會有結節，導致遭感染的動物不具經濟效益，目前農委會已緊急進口疫苗，並會強化消毒作業。

農委會主委陳吉仲指出，為了確保整體產業安全，將停金門縣牛隻及其生鮮、冷凍、冷藏牛肉輸往台灣及其他離島，並依程序向世界動物衛生組織（OIE）通報，但牛肉乾因經合格加工廠製作，因此牛肉乾不在此限。

農委會強調，牛結節疹為非人畜共通傳染病，將透過牧場訪視、屠宰場屠前屠後檢查等機制，為民眾食用肉品做好把關。

(中時 )