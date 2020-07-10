大陸籍「海航5679號抽砂船」於今年6月3日凌晨5時許，到澎湖群島西南方經濟海域偷抽海砂約500公噸，海巡署查獲後帶回10名大陸籍漁工，案經橋頭地檢署偵結，檢方依違反中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法第18條之罪嫌，將肖姓船長及船員共10人提起公訴。

「海航5679號抽砂船」在6月初到我國海域偷抽海砂，經專案小組調查，發現肖姓陸籍船長與船員等10人明知道澎湖群島西南方屬於我國經濟海域，於產量豐富，但仍到此處偷抽海砂，嚴重損害我國天然資源。

海巡署在查獲這艘抽砂船後，先送到台中隔離兩周，6月18日送回興達港的臨時防疫偵查庭，由橋頭地檢署檢察官嚴維德、黃世勳等人進行訊問。

檢方訊問後，檢察官認為肖姓船長與船員共10人 違反中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法第18條罪嫌重大，這些人在台灣均無住所，且大陸抽砂船近年大量在台灣灘盜採海砂猖獗，有逃亡及反覆實施之虞，日前向法院聲請羈押獲准。

全案橋頭地檢署10日偵查終結，檢方認定被告肖姓船長及船員共10人所為，均是犯中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法第18條之罪嫌，依法起訴。

另扣押的抽砂船是屬供本案犯罪所用之物，且該船舶應屬於肖姓船長所得支配，爰請依刑法第38條第2項前段規定宣告沒收，藉以剝奪其事實上處分權，以預防並遏止犯罪。

(中時 )