南韓前「YG娛樂」練習生韓瑞希（한서희），過去曾與天團BIGBANG成員T.O.P被抓到一同吸食大麻加上嗆辣的作風而聞名，在大麻案中獲判緩刑4年的她，近日被韓國媒體爆出抽檢時再度驗出陽性，將有可能被迫入獄。

今年只有25歲的韓瑞希，過去曾在選秀節目《偉大的誕生》中以甜美臉蛋清純形象吸引觀眾的目光，雖最後遭到淘汰但也在節目中累積人氣。不過，2017年尚未出道前，她卻被抓到與T.O.P在家中一同吸食大麻，令兩人形象重創。之後，她又與另一男團iKON中隊長B.I（金韓彬）爆出染毒醜聞，堪稱「最強男團剋星」。

而在大麻案中，一審遭到判刑的她，須接受有期徒刑3年、緩刑4年、罰款87萬元及120小時的毒品治療，沒想到在緩刑期間突擊抽檢時竟再度測出陽性，讓她染毒罪責再加一筆，連同去年爆出遭到同性女友爆打的醜聞，令網友看了直搖頭表示「好好的女生怎麼搞成這樣」、「這次真的毀了啦」、「沒救了還是抓去關一關吧」。

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少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。

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25歲超正女星韓瑞希（한서희）罰不怕「緩刑期間又染毒」 網嘆：沒救了（圖／IG@hxxsxxhee）
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(中時電子報)

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