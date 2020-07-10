後疫情時代台灣國旅熱，離島等諸多熱門景點已一房難求，台北故宮近日則推出既能遊山玩水又能消暑的《攬勝──近現代實景山水畫特展》，從山水畫想像實景，提供民眾「臥遊山水」。

聚焦於20世紀以來實景山水畫的發展，探討實景與山水畫兩者的互動，對照古今、中西，看畫家如何將實際景點轉化為理想的山水畫，也探討攝影與歐洲寫生概念如何影響實景山水畫。展出作品包括元四大家之一吳鎮〈嘉禾八景〉，呈現嘉興（又稱嘉禾）附近八處勝景的空靈景致，以及被指定為「國寶」的明四大家之首沈周的〈畫廬山高〉，為畫家慶賀其師陳寬70大壽而作，藉由高聳山勢象徵師長的崇高德性。

又以〈嘉禾八景〉的刻意簡化與大片留白，對照嶺南派畫家關山月的〈貴陽花谿圖〉，以繁密的筆觸與連續性的構圖，描繪貴陽市裡的花溪公園，前者採宋代以來「瀟湘八景」的圖繪模式，後者則以帶有西方透視法意味的手法形塑空間，觀者可自行品味何種風格更能描繪實景。

1949年後兩岸三地分立的政治情勢，讓實景山水畫有不同的發展。中共提出的「新國畫」於形式上往寫實靠攏；隨國民政府遷台的畫家們則多上山下海，就地取材，如黃君璧的〈谷關橋影〉原為1976年全省美展參展作品，其中可見傳統古畫中少見的吊橋，由於台灣山區多吊橋而成為此作的特色。

又如前輩藝術家傅狷夫，認為以古人筆法不足以描寫台灣山海，遂以寫生為基礎自創「裂罅皴」繪岩相、「點漬法」畫海濤，此次展出他的〈海濱一角〉即可看出筆筆自寫生而來，卻「實無其地」的山水畫之趣。

(旺報 )