新冠肺炎疫情肆虐全球，而香港第三波疫情持續擴大，9日共新增42名確診創下新高，其中有34例為本土個案。據港媒報導，香港教育局10日宣布全港學校下周（13日）起停課。

根據《香港01》報導，近日香港新冠肺炎疫情嚴峻，連日爆出多起本土個案，還有多達23間中、小學及大專院校涉及其中，有多間中小學的學生、家長相繼確診，還有學校學生及家長、教職員等曾與患者接觸，不過每間學校停課處理方法都不相同，有些學校是直接停課14天，也有學校是發出通告，請家長決定是否回校。

對此，某校校長指出，教育局沒有給學校一個正式的指引，但他們會參考衛生防護中心的建議，再依照實際狀況做因應，並進行全面消毒。

報導指出，昨日有多間學校更因為疫情反覆，因此自行決定讓學生提早放暑假，以降低校內傳播風險；也有許多家長指出，雖然教育局尚未公布停課，他們也自行停課。據消息指出，10日教育局宣布下周（13日）全港學校停課，稍晚將公布詳情。

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(中時電子報)