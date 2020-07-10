山海相伴、美景環繞的「花蓮太平洋縱谷馬拉松」，將於年底開跑，主辦單位花蓮市公所在完賽獎牌設計別出心裁，連續6屆都以花蓮各鄉鎮為主視覺設計，今年以秀林鄉為主，設計內容包括名聞遐邇的太魯閣、中西橫斷公路等意象，市長魏嘉賢說，當初設計概念「一年一獎牌」，花蓮13鄉鎮市，「跑完」需要13年，鼓勵跑者繼續跑下去，「蒐藏」這13面完賽獎牌！
花蓮太平洋縱谷馬拉松12月5日將在花蓮登場，花蓮市長魏嘉賢今天宣布賽事報名於今日下午三時正式開放。今年總獎金高達21萬元，另外還有多家旅宿業者祭出優惠好康，盼能在新冠疫情後迎來一波消費熱潮，歡迎所有喜歡跑步的朋友來到花蓮，用運動體驗花蓮之美。
今年由知名運動網紅「咪咪愛運動」合作，咪咪Mimi是在地花蓮人，身材高挑，擅長各式各樣的水上及陸上運動，「咪咪愛運動」粉專有逾10萬名粉絲支持，也與國內外各大運動廠商有過合作經驗。咪咪表示，很開心回到家鄉代言這麼棒的活動，當天也會帶著親朋好友一起參加。
魏嘉賢表示，花蓮有豐富多元的人文特質、優美自然景觀、乾淨的土地風景，期望以花蓮的山水風光，結合運動風氣，歡迎來自全世界各地參賽的選手，一起參與這場盛事。他也在現場宣布，早鳥報名優惠，前3000名即贈送專屬設計的運動後背包，數量有限，報名要快。
今年邁入第6屆的完賽獎牌，沿續前幾年太平洋縱谷馬拉松賽的概念，繼2016年的壽豐鄉海洋公園、2017年花蓮市東大門夜市、2018年鳳林鎮林榮新光車站、2019新城鄉光隆博物館與七星潭，今年的完賽獎牌將以秀林鄉為主視覺設計，設計內容包括名聞遐邇的太魯閣、中西橫斷公路牌樓及紛飛的燕子等意象。
賽事自7月10日起下午3點正式開放網路報名，期限至8月31日晚上24時止，額滿為止。上官網（http：／／www.pacific-valley-marathon.com／）報名。因新冠肺炎影響，也首度婉拒境外選手參賽，但若原本就居住在台灣的外籍人士仍可報名。
(中時 )
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