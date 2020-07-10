比賽結果由頭份市鄧國權茶園拿下特等獎。（謝明俊攝）

冠軍茶經泡5分半鐘後，茶湯顏色仍是金黃色。（謝明俊攝）

鄧國權茶園勇奪頭獎以上至特等12個獎項，鄧國權女兒鄧羽妡（中）歡喜接受大家祝賀。（謝明俊攝）

苗栗縣2020年夏季東方美人茶比賽，從8日開始在頭份市農會登場，經過3人由苗栗茶改場課長林金池率領的評審團嚴密評鑑後，特等茶得主10日上午出爐，由頭份鄧國權茶園奪下，鄧國權茶園並囊括了頭等以上全部12個獎項，是全場茶農最大贏家。

苗栗縣今年東方美人茶，因今年氣候較為炎熱，部分茶園早從4月份就開始生產製。據苗栗茶改場課長林金池表示，今年5月中旬以前，因氣候狀態良好，小綠葉蟬活動力強，東方美人茶狀況較佳，但5月下旬後，因連續豪大雨，嚴重影響到小綠葉蟬生存，使得茶葉品質受到影響，香氣褪色不少，但6月分的東美則又恢復相當水準。

苗栗縣109年夏季東方美人茶比賽，從8日起，在頭份市農會6樓禮堂舉行，今年共有420點參賽茶，比起去年多出了14點，由於全國東方美人茶比賽將從11日起在桃園舉行，所以部分茶農未到現場觀賽。

據林金池表示，今年參賽茶中，有約3成的茶葉在初賽時即被淘汰。至10日決賽最後階段，剩下8組茶進行最後評選，林金池及另2名評審經來回多次試喝、試聞，才決定最後勝負名次，原來，這最後8組茶都是來自同一茶園，品質相近，才讓評審們難以分出軒輊。最後比賽結果出爐，頭份市鄧國權茶園一舉囊括從頭等至特等共12個獎項，所向披靡。

(中時 )