台中市警察局第四分局發表新形象標誌，代表警察四大任務理念。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市府警察局第四分局於9日晚上舉行社區治安會議，會中邀請民意代表、區公所、里長、社區主委、保全公司及社區民眾等共同參與。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市警察局第四分局發表新形象LOGO，就「4」要安心，風格跳脫一般嚴肅與剛直的印象，圖形應用較為柔和親切，同時傳遞溫度。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市警察局第四分局發表新形象標誌，代表警察四大任務理念，包括1.積極、勇敢-維持公共秩序，2.穩定、和平-保護社會安全，3.忠誠、寧靜-防止一切危害，4.光明、希望-促進人民福利；風格跳脫一般嚴肅與剛直的印象，圖形應用較為柔和親切，同時傳遞溫度，進而全面優化巡邏箱，重視治安熱點，就是要讓民眾安心無憂生活

為強化社區民眾治安社區警政觀念，建立維護治安合作管道，台中市府警察局第四分局於9日晚上舉行社區治安會議，會中邀請民意代表、區公所、里長、社區主委、保全公司及社區民眾等共同參與。

台中市警察局分局長吳耀南在會中宣導犯罪防治及交通安全，並強調防疫期間第四分局治安「無空窗」，未來將持續透過警民攜手合作，達成「治安社區化」目標。

吳耀南強調，打擊犯罪，掃黑工作不間斷，包括上半年偵破3大指標性之槍、毒重大治安案件、口罩詐騙及暴力討債等案件，皆積極偵辦；此外，加強「109年加強重要節日安全維護工作」及 「安居緝毒宣導」等工作，由同仁自編自導製作反毒宣導微電影，希望以輕鬆詼諧的方式讓反毒觀念深植民心。

台中市警察局第四分局今年迄今，交通事故統計與去年同期比較，整體下降7.1％，其中死亡事故更下降20％，成效卓著。

會中並就多位里鄰長及社區民眾對於治安、交通等議題提出建言進行答覆與回應，運用無限民力，共同解決社區治安問題。

吳耀南特別宣導今年「109年軍民聯合防空(萬安43號)演習」將於7月14日下午一時30分至二時，全國同步實施防空警報及空中威脅告警系統警訊發放演練，所有車輛、行人及燈火不實施管制。

在不影響民眾上、下班(學)與主要作息原則下，採有預告、全區同時方式，實施30分鐘防情傳遞、警報發放等實作演練

，請轄內公所、各里長、協勤民力等單位代表共同參與，希望藉由事前完善溝通及交流，讓萬安演習更臻完善。

吳耀南進一步表示，內政部警政署辦理108年下半年的全國治安滿意度民調，台中市在居住社區的相關調查中，有多項都獲得六都第1、2名，其中在「居住社區之治安滿意度」更高達9成5，為六都最佳。

「台中市是一個法治的城市，警方絕不容許任何不法行為」，吳耀南表示，落實各項勤務作為，發揮警民合作，讓不法份子無所遁形，以提供轄區居民安心的生活環境。

(中時 )