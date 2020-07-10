全球晶圓代工龍頭台積電10日發布6月合併營收達1,208億7,800萬元新台幣，月增28.8%、年增40.8%，累計上半年營收6,212億9,600萬元新台幣，年增35.2%。台積電5月合併營收先是跌破千億元關卡，明顯低於市場預期，當時資深半導體分析師陸行之就表示，若6月營收沒有達到增長25%以上，恐怕無法達成Q2財測，除非有高人指示大客戶要提前拉貨。

台積電4月16日線上法說會公布Q1財報及Q2財測，台積電Q1財報以新台幣30.14元兌1 美元平均匯率來計算，營業毛利率51.8%(財測48.5-50.5%)，營業淨利率41.4% (財測37.5-39.5%)。台積電Q2財測以新台幣30元兌1 美元匯率來估算，營業收入淨額101-104億美元，營業毛利率50-52%，營業淨利率39-41%，與上季相較季減2.4%-季增0.5%。

台積電財務長暨發言人黃仁昭當時表示，台積電Q1受惠於高效能運算相關應用以及5G智慧型手機持續出貨，Q1營收減少幅度少於季節性因素所帶來影響。至於Q2，預計行動裝置需求較弱的現象將因5G網路建設以及高效能運算需求相互抵銷，台積電業績表現將持平。

台積電2020年Q2法說會，將於2020年7月16日(星期四)台灣時間下午2時舉行。

但在Q1至Q2法說會期間，台積電在5月15日宣布，有意前往美國亞利桑那州設廠，用以生產5奈米製程，規劃月產能為2萬片晶圓，直接或間接創造上千個工作機會。該晶圓廠將於2021年動工，於2024年開始量產。2021年至2029年，該專案將投資支出約120億美元。同日，美國商務部也宣布將對華為祭出新制裁令，任何企業供貨含有美國技術的半導體產品與相關技術給華為，須經美國政府審核通過才放准通行，寬限期120天。

從台積電年報來看，前十大客戶貢獻營收在2017、2018以及2019年各約占台積電當年營業收入淨額的66%、68% 及71%。最大客戶，分別在2017、2018以及2019年各占23%、22% 及23%比重。第二大客戶則是在前兩年貢獻營收占比都達不到10%，卻在2019年突飛猛進，達14%。

供應鏈指出，這十大客戶分別為：括蘋果、華為、高通、聯發科、輝達、賽靈思、博通、超微(AMD)。也就是說，假如華為真的被迫與美企斷絕業務往來，預計台積電在寬限期後，也會面臨斷貨華為的困境。

對此，陸行之6月臉書發文指出，台積電6月營收要大增25%，年增37%，並創下歷史新高才能符合市場預期，不知道是哪幾個厲害客戶下單才能達到，他真心佩服。

陸行之當時也推測，華為是在5月15日才面臨新禁令，就算華為旗下海思半導體拉貨也趕不急，晶片生產周期約要耗費2~4個月，除非海思厲害到5月15日有大動作，並在疫情最糟糕的3~4月下大單，不然就是哪位高人告訴海思提前下單，不然此事無解。

(中時電子報)