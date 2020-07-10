台塑四寶針對第三季出具最新預估，普遍看好市場將陸續回溫，維持第三季營收將優於第二季的看法，台塑化也預估，下半年原油價格也將呈現緩步回溫，惟漲幅有限，第二波疫情發展仍將為變數。

台塑(1301)表示，大陸疫情較早獲得控制，並推出多項提振經濟政策，內需明顯復甦，帶動國際原油及乙烯價格自4月下旬迄今漲幅超過1倍，同時，推升石化產品價格，但近期大陸、美國、印度及巴西等出現第二波疫情，全球經濟復甦力道減緩，影響石化產品需求,限縮價格漲幅，不過，未來疫情若進一步獲得控制，可望帶動需求回溫,預期石化產品價格有補漲空間。另外，第3季進入傳統需求旺季，只是大陸近期洪災，基礎建設及營建工程無法施工，影響短期石化產品買氣，惟災後重建工程，將創造另一波石化產品需求，預估第3季開工率高於第2季，第三季營收將優於第二季。

南亞(1303)表示，全球各國逐步解封，民生消費需求可望回溫，下游廠商產能利用率普遍提高，對於化工原料需求增加，另外，市場行情也受到原油價格回升影響，在需求及成本端支撐下，有利化工產品營運好轉，但乙二醇受制於社會庫存偏高，壓抑市場行情，加上原料乙烯價格上漲，不利乙二醇價差，未來將依市況減產及 彈性調節產銷量；在電子材料方面，受惠5G網通基礎建設，推升IC載板需求，整體來說，南亞預計隨著終端市場需求逐漸恢復，聚酯、塑膠加工產品等銷售量可逐步增加貢獻營收，預計第三季營收將相較第二季成長。

台化(1326)表示，7月大型廠定檢結束，市場需求仍然良好，預估台化的7月合併營收與6月相當，其中台灣部分會有成長，但是寧波庫存已低，無法再超賣營收將減少，至於獲利方面，剔除現金股息的獲利將優於6月，而第三季的合併營收仍然維持優於第二季的看法，主要是大型廠定檢已經完成。

台塑化(6505)表示，展望後續油價，因為OPEC將於7月15日召開會議，可能調整8月減產量，將減產960萬桶/日降至770萬桶/日，加上全球二次疫情持續升溫，使油價漲幅受到限制，故預計下半年油價儘管會上升，但升幅有限，且疫情變數可能阻礙油品需求復甦，以台塑化來說，第一套輕裂廠8月中至9月底定檢，預計煉油廠第三季平均產能利用率79%，而第三季平均產能利用率為76%。

(時報資訊)