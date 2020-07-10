國際能源署（IEA）周五上修2020年原油需求預測，但警告新冠肺炎疫情擴散恐將對需求前景構成風險。

IEA將2020年原油需求預測調升至9210萬桶/日，較上個月公布的預測值提高40萬桶/日，因第二季需求下滑的程度小於預期。IEA表示，許多國家放寬防疫封鎖措施促使5、6月燃油出貨強勁反彈，或許7月亦然。

不過IEA表示，2020年煉油活動的衰退可能超出IEA上個月的預測，而2021年的成長也可能不如預期。

(時報資訊)