在上半年記憶體價格續漲兩季後，預計第三季漲勢暫歇，南亞科(2408)看下半年審慎樂觀，估第三季產品量價仍持穩，但市場研調機構集邦科技示警，受到疫情擴散至歐美市場，需求減緩，第三季市況趨緩，第四季整體記憶體價格恐全面下跌。

第一季市場搶貨，積極儲備庫存，推升記憶體價格上漲，但因疫情蔓延全球，歐美市場需求趨緩，DRAM現貨價於3月中至4月初，自波段高點開始滑落，據市調機構集邦科技調查，主流規格DDR4顆粒現貨均價回落近1成。

集邦科技在年初時預估DRAM與NAND Flash價格將一路看漲至今年年底，但在新冠肺炎疫情擴散，供需出現結構性的改變下，採購備貨力道將萎縮，且終端需求將呈疲弱態勢，集邦預期，記憶體均價將於第三季中斷漲勢，並於第四季轉為全面下跌的走勢。

集邦表示，第一季DRAM價格季增低個位數百分點，第二季平均漲幅在10%以上；NAND Flash價格走勢同步，第一季平均價格漲0~5%，第二季再漲5~10%。不過，第三季將中止上半年之漲勢。

集邦預期，下半年兩家韓廠開始擴產，將今年DRAM全年供給增加預期由原本的12.3%提高至14.5%，但受到疫情擴大影響，全年需求成長預估降至14.3%；預期第三季DRAM價格下滑0~5%，第四季將降價10%。在NAND Flash方面，同步中止上半年之漲勢，集邦預計第三季NAND Flash價格下滑0~5%，第四季價格下降5~10%。

南亞科今日舉行法人說明會，總經理李培瑛表示，整體下半年產業景氣審慎樂觀，預期第三季產品量價都將持平第二季，但目前美國與印度等地疫情控制還有些不穩定，影響整體經濟不明確，加上中美貿易爭端影響到某些客戶，後續發展仍須密切留意。

南亞科預期，第三季遠距辦公、虛擬教學及電子商務使雲端資料中心伺服器需求持穩。第三季PC、SSD及網通設備等市場DRAM需求動能延續，智慧型手機及消費性電子需求可望回溫。長期而言，公司看好人工智慧、5G、雲端運算、邊緣運算、自駕車及物聯網等應用將持續帶動DRAM產業長期發展。

(時報資訊)