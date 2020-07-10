1名人夫結婚多年，漸漸對老婆的感覺膩了，卻意外迷上交友軟體，多次從交友軟體裡，約了數名女子共赴摩鐵進行床戰，但是卻一吃上癮而沉迷其中，一週多次上摩鐵，遭老婆找徵信社盯上，拍下不少進出摩鐵照片，讓他百口莫辯，妻因老公偷吃憤而提出告訴。

據了解，這名人夫結婚多年，雖然跟老婆極為恩愛，但自己腦子中仍是想嘗鮮不同的黑森林，因此透過網路交友與多名女子約至摩鐵嘿咻。由於人夫經常早出晚歸，嬌妻懷疑自己先生別有用意，她聘請徵信社暗中調查自己老公，並在1週後發現老公與每天都會與不同女子共赴摩鐵，約略5小時後才會離開，還拍到老公偷親其她女人與曖昧的照片，嬌妻怒髮沖冠向法院提出告訴，要老公給自己1個清楚的交待。

法院審理時，認為人夫因侵害到嬌妻的配偶權，雖然人夫極力反駁，自己與數名女子只是朋友、同事等關係，然而由於正據確鑿，法官判定人夫必須支付15萬元的精神賠償金給自己妻子。

(中時電子報)