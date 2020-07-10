李行（前排中）生日願望是希望新冠肺炎疫情趕緊過去。（臺中市影視發展基金會提供）

「台灣電影教父」國寶級導演李行今年欣逢90耆壽，10日生日與朱延平導演、亞太影帝石雋、資深演員蘇明明、資深監製吳功等人赴台中，出席「行影 ‧ 臺中-李行導演90耆壽影展」開幕記者會，提到今年華語影壇盛事金馬獎進度，朱延平透露將會努力維持華語片龍頭地位。

去年金馬獎因兩岸局時緊繃陸片幾乎缺席，朱延平直言今年跟去年情況差不多，加上因新冠肺炎疫情關係，大陸幾乎沒有新片，且影人來台也要隔離，有鑑於此，朱延平有跟金馬獎主席、國際大導演李安討論，是否要將金馬獎改制為國際影展，但李安跟金馬執委會討論後，認為金馬獎是華語電影的指標，達成共識希望能維持金馬獎原生態，朱延平說：「不到最後不改變，維持華語片龍頭地位。」

李行也說去年在台北過90歲生日時，大陸已決定不來參加金馬獎，「不來我們自己還是在辦，今年金馬獎很快就到了，他們可能想來不能來。」而李行生日最大的願望就是希望疫情能趕緊過去，至於還有何心願未了？他說：「我還有部片還沒拍，叫《跪在火燙的石板上》，不過男主角、原著已過世，這一生我可能做不到了，將來在我墓碑上寫一句《跪在火燙的石板上》籌備中。」

另聊到與李行的情誼，朱延平表示自己現在的任務就是負責接送對方，李行雖然高齡90歲，但記憶力比朱延平好許多，每次朱延平開到地下停車場，常會忘記停在幾號停車格，反而是李行記得他停在幾號，記憶力相當驚人。

最後朱延平也分享自己的新片進度，是繼他經典作《好小子》的後續，名為《小子難纏》，有兩個小和尚主演，該片也獲輔導金肯定，不過他目前還不打算開機，要等疫苗完成後才會動工，「如果因為疫情延拍就麻煩了，因為小朋友長很快，一下子就不連戲了。」

(中時 )