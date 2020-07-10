勞動力發展署中彰投分署每年暑假前往偏鄉學校舉辦職涯暨創客志工服務營隊，以寓教於樂的方式從小培養學生的就業先備知能。（中彰投分署提供／盧金足台中傳真）

暑假來臨，受青少年喜愛的職創營隊即將開跑！

勞動力發展署中彰投分署每年暑假前往偏鄉學校舉辦職涯暨創客志工服務營隊，以寓教於樂的方式從小培養學生的就業先備知能，均獲熱烈迴響，今年將前進南投國姓鄉北梅國中、名間鄉名間國中、彰化縣社頭鄉朝興國小、二林鎮中興國小等學校，讓職涯規劃的概念持續向下札根。

中彰投分署林淑媛分署長表示，青年職涯發展中心暨創客基地自106年起於每年暑假辦理職創營隊，協助學子從國中小時期就開始啟發職涯探索，在中彰投偏鄉地區服務超過1800人，參與的學子受益良多，擔任隊輔的青年朋友也在服務過程中自我成長，學習更多團隊溝通協調能力，同時為偏鄉技職推展盡心力。

每梯為期3天的職涯暨創客志工服務隊暑假活動營，包括職涯講座、團體動力課程、由職涯顧問李庚羲帶來的「尋找職涯大秘寶」，以及由國際表演者黃子溢現身說法個人的職涯經歷，內容豐富充實，此外，還有多場創客DIY體驗課程，學生們藉此機會自我探索，手作學習，開啟職涯視野。

去年參加營隊活動的王同學表示，「原本以為職業這件事離自己還很遙遠，沒想到可以從現在就開始規劃將來想做的事情，營隊活動非常充實，了解職涯規劃真的很重要。」

自大二起就擔任隊輔志工的勤益科技大學應屆畢業生蔡誌軒表示，「印象最深刻的是與夥伴們培養出的情感與默契，還有看到小朋友們滿足的笑容，期待讓更多的青少年朋友透過實作體驗，了解職涯規劃的重要性。」

(中時 )