雲林縣沿海居民拉白條抗議陸上風機離民宅太近，影響居民生活。（許素惠攝）

雲林縣副議長蘇俊豪（前右三）、議員蔡孟真（前右二）、吳蕙蘭（前右四）等率居民到雲林縣府，針對綠能風機設置規定陳情。（許素惠攝）

雲林縣沿海居民趁經濟部能源局長游振偉到雲林縣府開會時，抗議陸上風機離民宅太近，又海上風機施工影響漁民作業，穿白色衣服男子突然下跪，令大家錯愕，趕緊將他扶起。（許素惠攝）

雲林縣沿海居民趁經濟部能源局長游振偉到雲林縣府開會時，抗議陸上風機離民宅太近，又海上風機施工影響漁民作業，居民要求立即停工，雲林縣副議長蘇俊豪和能源局長游振偉（白襯衫者）共商如何回應大家主張。（許素惠攝）

能源局長游振偉（前右三）接下大家的陳情書。（許素惠攝）

雲沿海居民抗議風機離村太近

「立即停工」！雲林縣副議長蘇俊豪與多位議員下午率口湖等沿海居民，趁經濟部能源局長游振偉到雲林縣府開會，抗議陸上風機離村太近規定，外海風機施工影響漁民作業等，要求前者至少離村1500公尺，後者立即停工並與漁民協商，漁民情緒激動，有人甚至下跪，最後游同意明天先停工，最慢下周三協商，大家才散去。

游振偉下午與雲縣府討論能源政策，蘇俊豪與議員蔡孟真、吳蕙蘭、林深等人聞風，率領200多人持手牌、白布條等來陳情，但是，不少人愈講愈激動，不時高喊「抗議」！

蘇俊豪指出，沿海居民支持政府的非核家園綠能政策，但不應犧牲大家的健康和生活品質，目前政府對陸上風力發電機設置，規定只要距離民宅250公尺以上就准設，以前風機小還可以，現在都是大型機，光風翼直徑就有160公尺，實際距離民宅只剩數十公尺，已不符時宜。

四湖鄉溪尾反風吹自救會長吳連進、羊調村長吳文界等人要求，應比照德國標準距村1500公尺。

蔡孟真指出，業者要在外海設風機，完全沒和地方溝通就動工，漁船等捕漁設備都被施工船影響。雲林縣漁業協會理事長曾鴻胤等漁民也控訴風機工程讓他們損失慘重，不但要求業者賠償，也應立即停工。

縣建設處長李俊興說，目前在施設的海陸風機都是前縣長李進勇時代核准的。縣長張麗善表示和居民站在一起，要求施工前、中與後都要檢測水質，要聽民意，先停工和居民協商，若業者有誠意，最好疏浚箔仔寮漁港，並將工作港從嘉義縣布袋港移到雲林箔仔寮漁港。

游振偉接受下陳情書，指會帶回好好了解、研究後再回覆。不過，大家不滿意，要求業者立即停工，群情激動地高喊「立即停工」，有漁民甚至激情下跪，立刻被大家扶起，但居民仍不罷休，要求游允諾勒令業者停工。

眼見僵持不下，蘇俊豪和游振偉咬耳朵商討，張麗善也緩頰，最後游同意明天請業者先停工，最慢下周三開協調會，居民才滿意地離去。

(中時 )