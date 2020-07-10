國旅狂潮來襲，雲品國際酒店6月合併營收達新台幣1.09億元，較上月的0.79億元成長39％。不過雲品表示，近期雖有明顯復甦跡象，但未來疫情的不確定性仍然存在，防疫的相關措施仍會持續進行，其中位於台北市的君品酒店餐飲逐步復甦，惟住宿部分則尚須等待國境解禁後才能完全恢復。

雲品表示，近期國內疫情已受控制，加上6月適逢疫情解封後首波端午連續假期，帶動國人出遊人潮湧現，不僅旗下日月潭雲品溫泉酒店住房率已連續兩個月持續回升，在端午連假期間，推出一系列應景活動，更是推升連假住房率達95％高檔水準。

觀察疫情後首波連假住房情況可看出沉寂已久的國旅復甦商機，且接下來將迎來暑期出遊需求，以及政府安心旅遊補助和振興三倍券上路等多管激勵下帶動業績續升，加上目前日月潭雲品溫泉酒店暑假期間周末訂房率已高達90％，將持續積極強化網路訂房、祭出多元優惠方案等，如平日住房續住可升等餐飲等利多，以衝刺平日住房表現，可望帶動雲品整體營運動能持續向上。

雲品進一步表示，樂觀看待旗下住房、餐飲業務有望隨著政府推動安心旅遊補助、振興三倍券等上路，加上雲品聯合雲朗集團資源推出「CLR聯合通用券」、集團加碼的「雲朗振興券」，更能增添國人消費力道並創造旗下日月潭雲品溫泉酒店、君品酒店等住房表現。君品酒店也持續推出頂級牛排吃到飽的優惠方案，加上館外餐飲業務的頤品大飯店與君品 Collection宴會平台，目前整體宴會接單需求持續回溫，有機會加速公司走出上半年營運谷底，下半年營運表現在國旅報復性消費需求帶來明顯成長動能，以期創造公司未來營運逐季成長表現。

自6月起，國內觀光市場明顯復甦，加上政府亦對於國內觀光旅遊給予民眾補助方案，有助於推動國內旅遊市場需求逐步回升，而雲品旗下宴會平台君品 Collection非傳統型式的宴會接單，針對各場地區域獨特性結合在地食材，給予新人獨一無二的婚宴感受，連帶旗下君品Collection 宴會平台詢問度暢旺，目前在手訂單已至2021年第一季，未來可盼帶動更多特色場地業者加入君品 Collection，有望今年年底進入君品 Collection 2.0 階段，創造公司長期穩健的營運成長態勢。

(中時 )