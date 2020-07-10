台灣豪華遊艇製造商東哥（8478）10日公告2020年上半年合併營收約20.50億元，年增4.11％，雖然今年上半年各地船展，因公衛疫情而紛紛延期，但，東哥大型遊艇交船仍舊穩定，且受惠產品組合調整效益展現，平均銷售價格比去年同期增長約10％，可望進一步提升獲利能力。

東哥遊艇10日公告6月營收約9.87億元，年減26.8％，累計今年前6月營收約20.50億元，比去年同期的19.69億元，年增約4.11％。

東哥遊艇投資經理呂宜澄表示，今年上半年全球各地的船展，因為新冠肺炎（COVID-19）疫情的影響，而紛紛延期，然而，東哥大型遊艇交船仍舊穩定，而且受惠產品組合調整效益展現，以美元計價的平均銷售價格，比去年同期增加約10％，可望進一步提升獲利能力。

她說，雖在疫情初期，小型遊艇買氣淡，但，很多人居家防疫悶太久，近1、2個月來，買氣已見回溫，東哥公司的自有銷售通路，6月也繳出亮眼的銷售佳績。

呂宜澄指出，隨著各地陸續解封、逐漸重啟經濟，悶壞的民眾也開始想要出門旅遊，但疫情之後的旅遊，人們關心的是隱私與衛生問題，私人遊艇剛好可同時滿足休閒及安全需求，進一步刺激了消費意願。

她說，受到買氣回溫的拉抬，東哥也有訂單斬獲，預計第三季交船，今年可望淡季不淡，目前在手訂單穩定，維持高檔水準，顯見市場買氣暢旺。

(工商 )