冠德建設首度「插旗」台中「G8」捷運聯開案「捷運綠線文華高中站」聯合開發大樓，今（10）日舉行上樑典禮，由台中市長盧秀燕、交通局長葉昭甫、冠德建設公司董事長馬志綱、世義貿易公司總經理張霖森共同主持。馬志綱表示，冠德建設攜手台中市政府全力推動新軌道經濟，全案預計2021年3月完工。

冠德建設在雙北市和桃園，陸續開發多筆捷運聯開案，看好台中的軌道經濟，台中捷運系統第一個聯合開發案今（10）日舉辦上樑儀式，為冠德第一筆卡位中台灣的捷運聯開案。

全案位於文心河南路口的捷運綠線文華高中站，是台中市首件由單一地主行使優先投資權，並成功招商簽約的捷運共構開發案。

今天舉辦之上樑儀式，由台中市長盧秀燕、交通局長葉昭甫、冠德建設公司董事長馬志綱、世義貿易公司總經理張霖森共同主持，將打造地上28層樓、地下6層的住商共構大樓，預計2021年3月完工。

台中市長盧秀燕表示，捷運建設為百年事業，在歷任市長的努力下，接棒至今年即可通車，而在文華高中站的台中首座捷運聯開宅，透過地主、建商與市府的相互合作，讓捷運推動更順利，待完工後勢必將成為西屯區新地標，更將成為捷運土開場站的領頭羊，活絡捷運沿線軌道經濟。

冠德建設董事長馬志綱表示，冠德企業積極參與政府推動的建設及公共工程政策，尤其更長期耕耘軌道經濟，在捷運聯開案上已累積了11個個案的豐碩成果，現在更將成功經驗複製到台中，打造第一個指標聯開宅，期許能成為台中捷運宅的模範，並加速捷運綠線沿線的周邊發展，推動台中市都市發展。

文華高中站為台中捷運綠線聯合開發大樓首案，2017年舉辦開工典禮，預計2021年3月完工，將打造地上28層樓、地下6層的住商共構大樓。

在住宅部分，規劃有198戶住家、2戶店面，住宅坪數為30-51坪2-3房，總銷金額近30億元。

(工商 )