愛滋病患經過穩定治療，病毒測不到時已可避免藉由性行為傳染他人，然而在現實生活中，病患常遭他人以《人類免疫缺乏病毒傳染病防治保障條例》作為恐嚇、控制的籌碼。有鑑於此，網友近期於「公共政策網路參與平台」提案，要求修法除罪化，獲得超過5000人附議。疾管署表示，修法需要廣納各界意見，再決定下一步怎麼走。

根據《人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例》第21條規定，明知自己為感染者，隱瞞而與他人進行危險性行為或有共用針具、稀釋液或容器等之施打行為，致傳染於人者，處5年以上12年以下有期徒刑；明知自己為感染者，而供血或以器官、組織、體液或細胞提供移植或他人使用，致傳染於人者，亦同。

網友於「公共政策網路參與平台」指出，愛滋病患經過治療，達到病毒測不到的情形時，已無法藉由性行為造成傳染，但實際上卻出現病患提出分手時，遭他人以前述條例要脅，當作繼續維持關係的籌碼。另也有人以此逼迫病患提供金錢，或要求達到其他的目的。網友認為，政府應該修法將愛滋病除罪化，讓法條條例與保障因與社會現況共時俱進，目前已獲超過5000人附議。

疾管署慢性傳染病組組長黃彥芳表示，根據目前科學實證資料，感染者穩定服用抗愛滋病毒藥物且病毒量到達測不到的程度，就可避免於性行為之間傳染，但其他傳染途徑如母子垂直感染、哺乳、共用針具及輸血等，仍然無法避免。

對於提案人所建議的共時俱進，疾管署近期已行文向法務及司法單位人員說明感染者維持病毒量測不到可預防透過性行為傳染HIV，並建議將此納為審查、裁量愛滋相關案件的參考。

提案人所舉例的花柳病，回歸277條傷害罪規定處罰後，不但不是除罪化，反而是大幅提高罰則，由1年以下有期徒刑提高至5年以下有期徒刑。黃彥芳表示，愛滋病毒感染目前仍屬無法治癒的傳染病，蓄意造成另一方感染應處刑責，且《人類免疫缺乏病毒傳染病防治保障條例》第21條的刑責強度與《刑法》第278條重傷罪皆為5-12年有期徒刑，刑責並無較重。

黃彥芳表示，伴侶之間所造成感染的樣貌多元，個人之間為伸張自身權益，國家法律應適當給予保障，是否修法將廣納各界意見，還需要醫界、法界等進一步凝聚共識。

(中時 )