立法院今天下午進行國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權案投票，雖然國民黨進場領票後，拒絕投票表達抗議，民眾黨團均投下不同意票，時代力量僅贊成2位新任委員，其餘3位投下反對票，在民進黨挾國會多數一致支持下，NCC人事案順利通過。

行政院4月30日將NCC新任委員的提名送請立法院審查，其中現任委員陳耀祥轉任NCC主委，去年辭職的翁柏宗回鍋任副主委，另新提名的委員包括台大新聞所教授林麗雲、台灣師範大學大眾傳播所教授王維菁，以及現任主祕蕭祈宏為NCC委員。

任期部分，蕭祈宏因遞補翁柏宗去年5月底辭職遺缺，任期從109年8月1日至111年7月31日止，其餘4人任期均自109年8月1日起至113年7月31日止。

立法院下午進行NCC人事同意權案投票，民眾黨團在投票前，在議場外表明投下不同意票；國民黨團則進場領票後，旋即步出議場，高呼「拒投新聞東廠、反對傳播打手」，以「領票不投票」表達抗議；時代力量黨團表示，對連任以及原於NCC任職的被提名人，投下不同意票，但贊同新提名的委員。

開票結果出爐，NCC主委被提名人陳耀祥、副主委被提名人翁柏宗，均拿下同意65票、不同意8票，順利通過，其餘3位委員，除了蕭祈宏獲65票同意票、8張反對票；林麗雲與王維菁均得到68張同意票、5張反對票。

(中時 )